ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 декабря в размере 66,8242 руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 66,8242 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,75 коп.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,17 пункта (0,089%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2445,55 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням... После снижения индекс РТС вернулся к уровням... читать дальше

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Сбербанк 6-11 декабря проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-52R объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Срок обращения выпуска составит 3,2 года, или 1152 дня. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска составит 3,2 года, или 1152 дня. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Мосбиржа зарегистрировала... Мосбиржа зарегистрировала... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41024,784 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 157,583 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2989 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7775 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 208 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7137 руб. Минимальный курс евро составил 75,5075 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,5075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7326 руб. Минимальный курс юаня составил 9,717 руб., максимальный - 9,748... Минимальный курс юаня составил 9,717 руб., максимальный - 9,748... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся падением индексов, завершил среду незначительными разнонаправленными изменениями. Европейские фондовые индексы снижались с начала вслед за обвалом основных американских индексов более чем на 3% по итогам сессии во вторник. Европейские фондовые индексы снижались с начала вслед за обвалом основных американских индексов более чем на 3% по итогам сессии во вторник. Азиатские... Азиатские... читать дальше

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В ноябре т.г. объем ввода жилья в Петербурге составил 122,944 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству. В январе-октябре 2018 в городе было построено 1 млн 627,857 тыс. кв. м. Таким образом, в январе-ноябре в городе было введено 1 млн... В январе-октябре 2018 в городе было построено 1 млн 627,857 тыс. кв. м. Таким образом, в январе-ноябре в городе было введено 1 млн... читать дальше

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В среду российские еврооблигации умеренно теряют в цене на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что давит на все рисковые активы, включая акции и облигации emerging markets. При этом котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) выросли... читать дальше

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Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти, заявил "Интерфаксу" министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. По его словам, на заседании речь шла о текущей ситуации на мировых рынках нефти. По его словам, на заседании речь шла о текущей ситуации на мировых рынках нефти. "Поверьте,... "Поверьте,...

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Президент США Дональд Трамп надеется, что государства ОПЕК не станут сокращать поставки нефти на мировой рынок. "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них", - написал Д.Трамп... "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них", - написал Д.Трамп... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Ломбард Мастер" серии БО-П03 объемом 50 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что некоторое сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ необходимо для балансировки рынка, хотя бы до момента роста спроса. "Некоторое сокращение (добычи нефти в рамках ОПЕК+) необходимо, чтобы сбалансировать рынок. По... "Некоторое сокращение (добычи нефти в рамках ОПЕК+) необходимо, чтобы сбалансировать рынок. По... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что ему удалось достичь консенсуса с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым отношениям двух стран. "(Руководство) Китая подает весьма солидные сигналы, с того момента как оно вернулось домой из длительной, включая... "(Руководство) Китая подает весьма солидные сигналы, с того момента как оно вернулось домой из длительной, включая... читать дальше

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Внеочередное собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" в заочной форме утвердило выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 95 рублей на акцию, сообщила НК. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции, составит 71,25 млрд руб. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции, составит 71,25 млрд руб. Реестр для... Реестр для... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "ПР-Лизинг" объемом 150 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00371-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00371-R-001P. Выпуск будет размещен... Выпуск будет размещен... читать дальше

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