Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6388 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6388 руб.

Минимальный курс евро составил 75,5 руб., максимальный - 75,8225 руб. Было заключено 3330 сделок. Объем торгов составил 18891,01 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,615 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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