ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 75,6562 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 75,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,88 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,19 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2443,38 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Московская биржа" 4 декабря зарегистрировала программу облигаций ООО "Бэлти-гранд" объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00417-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00417-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут... В рамках бессрочной программы облигации смогут... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41182,367 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,814 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4426 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6957 руб. Минимальный курс евро составил 75,505 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,505 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,715 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6781 руб., максимальный - 9,7538... Минимальный курс юаня составил 9,6781 руб., максимальный - 9,7538... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 декабря присвоило итоговый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" на уровне "ААА(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА. "Итоговый кредитный рейтинг старшего транша,... "Итоговый кредитный рейтинг старшего транша,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в умеренном плюсе на фоне смешанных внешних сигналов: негатива на мировых фондовых рынках и дорожающей нефти. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил во вторник, что американская сторона готова к продолжению диалога с Россией, но где... Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил во вторник, что американская сторона готова к продолжению диалога с Россией, но где... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций изменились сегодня незначительно на фоне пониженной активности торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также стабильны в цене, что в итоге ведет к небольшим изменениям суверенных спредов к... читать дальше

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ОО "Универ Капитал" приняло решение 21 декабря досрочно погасить облигации 1-й серии на 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации со сроком обращения 5 лет и объемом 2 млрд рублей были размещены по закрытой подписке 12 марта 2014 года. Приобретателями... Облигации со сроком обращения 5 лет и объемом 2 млрд рублей были размещены по закрытой подписке 12 марта 2014 года. Приобретателями... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты выкупило 308,757 тыс. облигаций серии А30 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 5,14% бондов данной... Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 5,14% бондов данной... читать дальше

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Президент Дональд Трамп заявил о старте переговорного процесса по торговым вопросам между США и КНР. "Переговоры с Китаем уже начались. И если они не будут продлены, то они завершатся через 90 дней после нашего замечательного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине",... читать дальше

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Кредит Европа банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к годовой... Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к годовой... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем. Однако теперь инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на... читать дальше

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Правительство РФ на этой неделе внесет в Госдуму законопроект о развитии нестационарной торговли, который должен быть утвержден к апрелю. "Правительство его (законопроект) одобрило, я думаю, что завтра-послезавтра он уже будет внесен в Думу. Согласно поручению президента, его... читать дальше

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АО "Авангард-агро" приобрело в рамках оферты 467 облигаций серии БО-001P-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 0,015% выпуска... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 0,015% выпуска... читать дальше

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