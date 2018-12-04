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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 66,4467 руб.
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Темпы роста ВВП РФ в долгосрочной перспективе составят чуть больше 3%
Рост экономики РФ до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться
 
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В России хотят изменить порядок оспаривания кадастровой стоимости
В России может измениться порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Собственникам домов, квартир, земельных участков и коммерческих объектов предложат обращаться напрямую в государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые занимаются...
 
Конфискация имущества приносит государству убытки
Счетная палата сообщает об итогах проверки эффективности системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, в 2017 - 2018 гг. Как следует из публикации на сайте СП,...
 
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04 декабря 2018 года 13:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 декабря в размере 66,4467 руб.

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4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 66,4467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,46 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
04 декабря 2018 года 19:48
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 декабря растет
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,19 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2443,38 пункта.

Индекс РТС...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 19:36
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Бэлти-гранд" на 3 млрд рублей
Московская биржа" 4 декабря зарегистрировала программу облигаций ООО "Бэлти-гранд" объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 4-00417-R-001P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации смогут...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 декабря выросла на 0,05% и составила 41182,367 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41182,367 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,814 млрд руб., или на...
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04 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,4426 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4426 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,6957 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6957 руб.

Минимальный курс евро составил 75,505 руб.,...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,715 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,715 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,6781 руб., максимальный - 9,7538...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 19:07
АКРА присвоило старшему траншу облигаций "ИА БСПБ 2" итоговый рейтинг "AAA(ru.sf)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 декабря присвоило итоговый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" на уровне "ААА(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА.

"Итоговый кредитный рейтинг старшего транша,...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги в небольшом плюсе
Рынок акций РФ завершил торги в умеренном плюсе на фоне смешанных внешних сигналов: негатива на мировых фондовых рынках и дорожающей нефти.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил во вторник, что американская сторона готова к продолжению диалога с Россией, но где...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:49
Российские евробонды стабильны на фоне пониженной активности торгов
Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций изменились сегодня незначительно на фоне пониженной активности торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также стабильны в цене, что в итоге ведет к небольшим изменениям суверенных спредов к...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:46
ООО "Универ Капитал" 21 декабря досрочно погасит облигации 1-й серии на 2 млрд рублей
ОО "Универ Капитал" приняло решение 21 декабря досрочно погасить облигации 1-й серии на 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Облигации со сроком обращения 5 лет и объемом 2 млрд рублей были размещены по закрытой подписке 12 марта 2014 года. Приобретателями...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:41
"ДОМ.РФ" приобрел по оферте 5,1% выпуска облигаций серии А30 на 308,7 млн рублей
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Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 5,14% бондов данной...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:41
Трамп заявил о начале переговоров по торговым вопросам между США и КНР
Президент Дональд Трамп заявил о старте переговорного процесса по торговым вопросам между США и КНР. "Переговоры с Китаем уже начались. И если они не будут продлены, то они завершатся через 90 дней после нашего замечательного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине",...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:40
Кредит Европа банк установил ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10,5%
Кредит Европа банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к годовой...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:29
Американские фондовые индексы снижаются
Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем. Однако теперь инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:23
Правительство на этой неделе внесет в Госдуму законопроект о развитии нестационарной торговли
Правительство РФ на этой неделе внесет в Госдуму законопроект о развитии нестационарной торговли, который должен быть утвержден к апрелю. "Правительство его (законопроект) одобрило, я думаю, что завтра-послезавтра он уже будет внесен в Думу. Согласно поручению президента, его...    читать дальше
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04 декабря 2018 года 18:10
"Авангард-агро" приобрел по оферте бонды БО-001P-02 на 467 тыс. рублей
АО "Авангард-агро" приобрело в рамках оферты 467 облигаций серии БО-001P-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 0,015% выпуска...    читать дальше
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