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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1677,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2215,01 млрд руб.
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04 декабря 2018 года 09:32
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1677,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2215,01 млрд руб.
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4 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 декабря составили по Российской Федерации 1677,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1373,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2012 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1636,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 декабря составили 2215,01 млрд руб. против 1699,15802 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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