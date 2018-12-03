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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,4756 руб.
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03 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,4756 руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4756 руб. Минимальный курс евро составил 75,0575 руб., максимальный - 75,835 руб. К этому времени было заключено 5315 сделок. Объем торгов составил 24500,35 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,595 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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