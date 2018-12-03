.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,66 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Темпы роста ВВП РФ в долгосрочной перспективе составят чуть больше 3%
Рост экономики РФ до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться
 
Поставки запрещенной продукции в Россию выросли почти вдвое
Поставки запрещенной продукции в Россию выросли практически вдвое. Так, в 2018 году ФТС выдворила за границу на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее, - 56 тыс. т. Чаще всего в обход закона в Россию пытались...
 
Контроль за системой маркировки товаров будет усилен
Маркировка в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Подготовить проект концепции маркировки в конце октября поручил премьер Дмитрий Медведев. Проект курирует вице-премьер Максим Акимов, пишут "Ведомости". Д.Медведев...
 
Добрый, бедный, безработный - россияне о пожилых согражданах
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией Bayer провели ежегодный опрос "Bayer Барометр", посвященный исследованию мнения россиян об определенных факторах качества жизни. Из данных опроса следует, что на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 декабря 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,66 руб.

 0  
3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,66 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,594 руб., максимальный - 9,708 руб. Было заключено 129 сделок. Объем торгов составил 807,3 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6768 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 декабря 2018 года 20:09
Сбербанк 21 декабря начнет размещение выпуска структурных облигаций объемом 1 млрд рублей
Сбербанк России 21 декабря начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения бумаг - 3,5 года.

По выпуску предусмотрен один купонный период,...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 20:07
"СФО ИнвестКредит Финанс" разместил облигации объемом 500 млн рублей
ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" завершил размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 30 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 10%...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 3 декабря растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,69 пункта (2,035%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2441,19 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:37
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Инграда" серии 001Р-02 на 20 млрд руб.
"Московская биржа" 3 декабря зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:35
НРД зарегистрировал 8-й выпуск коммерческих бондов ООО "Ломбард Мастер" на 50 млн руб.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3 декабря зарегистрировал облигации ООО "Ломбард Мастер" серии КО-П08 объемом 50 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску облигаций присвоен государственный...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 декабря выросла на 1,91% и составила 41163,553 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41163,553 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 771,301 млрд руб., или на...
.
03 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,4764 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4764 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,4756 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4756 руб.

Минимальный курс евро составил 75,0575 руб.,...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,66 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,66 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,594 руб., максимальный - 9,708...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:08
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей
"Московская биржа" 3 декабря зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 19:01
Регион подал в суд на Минфин из-за программы реструктуризации долга
Арбитражный суд Республики Мордовия принял к рассмотрению заявление республиканского правительства о взыскании с Российской Федерации неосновательного обогащения в размере 500 млн рублей. Разбирательство вызвано разногласиями по поводу реализации программы реструктуризации...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 2%, индекс РТС прибавил 2,5%
Рынок акций РФ закрылся в понедельник в ощутимом плюсе, отыграв позитивные итоги саммита G20 (достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи),

На позитиве от торгового перемирия США-КНР...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 18:54
В Иране не исключают, что цена нефти может упасть до $40 за баррель, если не снизить добычу
Странам ОПЕК+ нужно снизить нефтедобычу минимум на 1,4 млн баррелей в сутки во избежание накопления запасов, заявил в интервью агентству Blооmberg представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили.

Однако он выразил сомнения в том, что страны смогут достичь соглашения, в...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 18:51
Цены на нефть растут на перспективах сокращения добычи
Цены на нефть растут в понедельник на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+, а также сигналах резкого сокращения производства нефти в Канаде.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК выросла на $2...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 18:30
Фондовые индексы США растут в четверг
Американские фондовые индексы бурно растут в понедельник благодаря повышению спроса на рискованные активы на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск в понедельник вырос на 272,32 пункта (1,07%) и...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 18:29
"Ипотечный агент БСПБ 2" разместил облигации на 7,55 млрд руб.
ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" завершил размещение 27-летних жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,547 млрд рублей говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации проходил 29 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,35%...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.