Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4198 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4198 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,07 руб., максимальный - 66,76 руб. Было заключено 13327 сделок. Объем торгов составил 67122,59 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,54 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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