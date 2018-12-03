Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,442 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,442 руб.

Минимальный курс евро составил 75,0625 руб., максимальный - 75,8125 руб. Было заключено 4174 сделки. Объем торгов составил 22358,75 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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