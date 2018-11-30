Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,8784 руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8784 руб.

Минимальный курс евро составил 75,4975 руб., максимальный - 76,1475 руб. К этому времени было заключено 5433 сделки. Объем торгов составил 23948,74 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,785 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.