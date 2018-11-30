30 ноября 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.12 по 09.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.12.2018
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Ноябрь 2018
|03.12.2018
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Октябрь 2018
|04.12.2018
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Октябрь 2018
|05.12.2018
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Октябрь 2018
|05.12.2018
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Ноябрь 2018
|05.12.2018
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|III квартал 2018
|05.12.2018
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Ноябрь 2018
|05.12.2018
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Декабрь 2018
|05.12.2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 ноября
|06.12.2018
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Октябрь 2018
|06.12.2018
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Октябрь 2018
|06.12.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 ноября по 01 декабря
|06.12.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 ноября
|06.12.2018
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Ноябрь 2018
|06.12.2018
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2018
|06.12.2018
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Октябрь 2018
|07.12.2018
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Октябрь 2018
|07.12.2018
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Октябрь 2018
|07.12.2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Октябрь 2018
|07.12.2018
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2018
|07.12.2018
|16:30
|Безработица в Канаде
|Ноябрь 2018
|07.12.2018
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Ноябрь 2018
|07.12.2018
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Октябрь 2018
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