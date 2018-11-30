Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 декабря

30 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 1 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2610,66 (-16,81) руб./грамм; на серебро - 30,51 (+0,2) руб./грамм; на платину - 1732,67 (-30,47) руб./грамм; на палладий - 2549,81 (+15,42) руб./грамм.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,06 пункта (0,253%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2392,5 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28239,978 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 71,161 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8784 руб. Минимальный курс евро составил 75,4975 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,4975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,755 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5996 руб. Минимальный курс юаня составил 9,56 руб., максимальный - 9,6484... Минимальный курс юаня составил 9,56 руб., максимальный - 9,6484... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил пятницу снижением. Европейские фондовые индексы в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, потом стали снижаться. К вечеру отдельные индикаторы скорректировались на повышение. Европейские фондовые индексы в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, потом стали снижаться. К вечеру отдельные индикаторы скорректировались на повышение. Большинство... Большинство... читать дальше

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Совет директоров Банка России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. В ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Минюст РФ,... читать дальше

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По итогам октября чистый убыток банка "Возрождение" по МСФО составил 6,1 млрд рублей, следует из пресс-релизе группы ВТБ по финансовым итогам за январь-октябрь. ВТБ стал владельцем 85% акций "Возрождения" в начале октября. ВТБ стал владельцем 85% акций "Возрождения" в начале октября. Как говорится в сообщении, чистая... Как говорится в сообщении, чистая... читать дальше

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Кредитные организации РФ в январе-октябре 2018 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на 2 трлн 370,2 млрд рублей, что на 58%, или в 1,6 раза больше, чем за 10 месяцев 2017 года (1 трлн 498,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ... читать дальше

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ВТБ за 10 месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза - до 151,9 млрд рублей по сравнению с 90,9 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банка в октябре 2018 года достигла 12,2 млрд рублей, что на 21,8% меньше... Чистая прибыль банка в октябре 2018 года достигла 12,2 млрд рублей, что на 21,8% меньше... читать дальше

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Капиталовложения австралийских компаний в 3-м квартале 2018 года снизились, однако объем запланированных инвестиций на 2018-2019 финансовый год резко повысился, что является позитивным фактором для экономики страны. Как говорится в сообщении статистического агентства... Как говорится в сообщении статистического агентства... читать дальше

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В 3-м квартале ВВП Литвы вырос по сравнению с 3-м кварталом прошлого года на 2,4% (по сезонно не выровненным данным), сообщил департамент статистики Литвы. ВВП соседней Латвии, по данным статслужбы страны, в июле-сентябре вырос на 4,7% (также по сезонно и календарно не... ВВП соседней Латвии, по данным статслужбы страны, в июле-сентябре вырос на 4,7% (также по сезонно и календарно не... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, инвесторы ждут новостей с саммита G20, проходящего в Аргентине. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:03 мск понизился на 30,78 пункта (0,12%) и составил 25308,06 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:03 мск понизился на 30,78 пункта (0,12%) и составил 25308,06 пункта.... читать дальше

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Президент России Владимир Путин считает, что БРИКС имеет основания добиваться усиления своего влияния в МВФ. "Пятерка" совершенно обоснованно может играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ и усиления нашего влияния в... "Пятерка" совершенно обоснованно может играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ и усиления нашего влияния в... читать дальше

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Лидеры стран БРИКС считают протекционистские меры противоречащими духу ВТО и призывают всех членов этой организации противостоять подобным действиям. "Односторонние и протекционистские меры противоречат духу и правилам ВТО", - говорится в заявлении для СМИ по итогам... "Односторонние и протекционистские меры противоречат духу и правилам ВТО", - говорится в заявлении для СМИ по итогам... читать дальше

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Сбербанк России сообщил в ФинЦЕРТ ЦБ РФ о прошедшей DDoS-атаке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. "В рамках обязательного информирования об атаках, установленного законодательством и нормативными документами Банка России, Сбербанк уведомил ФинЦЕРТ о... "В рамках обязательного информирования об атаках, установленного законодательством и нормативными документами Банка России, Сбербанк уведомил ФинЦЕРТ о... читать дальше

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