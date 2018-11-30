Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,7613 руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 514 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7613 руб.

Минимальный курс евро составил 75,5025 руб., максимальный - 76,1 руб. Было заключено 3782 сделки. Объем торгов составил 19923,24 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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