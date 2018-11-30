Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5621 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,555 руб., максимальный - 9,58 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 92,65 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,58 руб. за юань.

30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5621 руб.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,63 пункта (0,693%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2381,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2402,14 (+0,15%) пункта,... читать дальше

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Безработица в 19-ти странах еврозоны в октябре 2018 года осталась на уровне 8,1%, как и в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Уровень безработицы является минимальным с ноября 2008 года. Аналитики прогнозировали... Аналитики прогнозировали... читать дальше

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Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания. Чистая прибыль компании в январе-сентябре увеличилась в 2... Чистая прибыль компании в январе-сентябре увеличилась в 2... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 75,11/76,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,1/67,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 2 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,86/67,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...

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Премьер России Дмитрий Медведев дал правительству ряд поручений по поддержке инвалидов, в том числе в части их трудоустройства и упрощения процедуры освидетельствования для предоставления инвалидности. Согласно перечню поручений по итогам встречи Д.Медведева с... Согласно перечню поручений по итогам встречи Д.Медведева с... читать дальше

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Оргкомитет Премии "Финансовая Элита России 2018" сообщает о том, что определен список компаний финансового сектора - номинантов на Премию, которые могут претендовать на получение наград в номинациях "Гран-при", "Надежность" и "Динамика развития" в различных подгруппах, в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 ноября присвоило выпуску облигаций с залоговым обеспечением ООО "Специализированное финансовое общество БИБ171" ("СФО БИБ171", SPV-компания Байкалинвестбанка) класса "А" ожидаемый кредитный рейтинг "eA-(ru.sf)", говорится... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США за прошедшую неделю не изменились после сильнейшего за 4 года падения неделей ранее. Как отмечается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке... Как отмечается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке... читать дальше

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В 3-м квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 10,2% и составил 2,19 млн руб. по сравнению с 1,99 млн руб. в июле-сентябре 2017 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в октябре 2018 года данный показатель оказался... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты рассчитывает отработать методику поддержки бедных семей в рамках "пилотных проектов" в шести российских регионах, а затем распространить ее на всю страну и привлечь на это деньги из федерального бюджета. "Пока ресурсы в этих... "Пока ресурсы в этих... читать дальше

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Единственное, но роскошное жилье у человека можно будет изъять за долги в рамках процедуры банкротства, следует из доработанного законопроекта Минюста РФ, с которым ознакомился "Интерфакс". Новеллы распространятся на все виды долгов, а не только на алименты и возмещение вреда,... читать дальше

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По состоянию на 29 ноября общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ вырос до 405,75 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В частности, Россельхозбанк увеличил... В частности, Россельхозбанк увеличил... читать дальше

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Внешний государственный долг Белоруссии по состоянию на 1 ноября 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на $42,7 млн, или на 0,3%, сообщает министерство финансов.В октябре внешний госдолг вырос на 1,8% (почти на $300 млн) после... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 66,5335 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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