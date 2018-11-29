Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,5753 руб.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5753 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,1275 руб., максимальный - 66,885 руб. Было заключено 15864 сделки. Объем торгов составил 77815,36 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,3375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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