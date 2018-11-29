Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8127 руб.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8127 руб.

Минимальный курс евро составил 75,555 руб., максимальный - 76,1 руб. Было заключено 4097 сделок. Объем торгов составил 23143,04 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,555 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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