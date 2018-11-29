Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -229,3 млрд руб.

29 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -229,3 млрд руб.

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за отскочившей после локальной коррекции нефтью, а также на фоне поднимающейся Европы в ожидании саммита G20. Индекс МосБиржи превышал 2400 пунктов. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,4%,... В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,4%,... читать дальше

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Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 3-м квартале 2018 года увеличился на 0,2% и составил 3,9 трлн рублей. Величина пенсионных резервов выросла на 1,3%, до 1,2 трлн рублей, свидетельствует отчетность НПФ. Количество участников... Количество участников... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" намерен в будущем году увеличить добычу углеводородов на 1% по сравнению с 2018 годом, но при этом будет все зависеть от решения ОПЕК+, которое может быть принято в декабре, заявил вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов ходе... читать дальше

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Правительство РФ одобрило законопроект о развитии нестационарной торговли - "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" и статью 28 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в... читать дальше

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Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 9 месяцев 2018 года снизилась на 17,2% и составила 22,490 млрд руб. по сравнению с 27,149 млрд руб. в январе-сентябре прошлого года, сообщила компания. Несмотря на снижение, показатель оказался лучше ожиданий.... Несмотря на снижение, показатель оказался лучше ожиданий.... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются, внимание инвесторов переключилось на напряженность в торговых отношениях США и Китая и предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "двадцатки" в Аргентине. "Следующим... читать дальше

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Банк России не видит рисков в оттоке валютных депозитов физлиц и юрлиц во втором-третьем кварталах этого года, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева журналистам. "Несмотря на все колебания, ситуация остается достаточно стабильной, устойчивой, рисков финансовой стабильности... читать дальше

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Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2018 году до 70 млн тонн (в весе после доработки), сообщила пресс-служба министерства. Предыдущая оценка составляла 69,3 млн тонн. Общий прогноз урожая зерна в 2018 году остался неизменным - 110 млн тонн в чистом... Общий прогноз урожая зерна в 2018 году остался неизменным - 110 млн тонн в чистом... читать дальше

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Продажи валютной выручки экспортерами достаточно устойчивы, их значительный рост в октябре связан с ростом цен на нефть, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. "Цены на нефть выросли, соответственно, при пропорциональных ценах на нефть и требованиях по уплате... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций "Транспортной концессионной компании" (ТКК) класса "А3" на уровне "ruAA-", отмечается в сообщении агентства. Исполнение обязательств по облигациям класса "А3" обеспечивается залогом всех... Исполнение обязательств по облигациям класса "А3" обеспечивается залогом всех... читать дальше

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ООО "КИТ Финанс Капитал" планирует провести 14 декабря собрание владельцев облигаций серий БО-04 - БО-07, а также БО-09 и БО-10, говорится в сообщениях компании. Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие... Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие... читать дальше

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Доходы населения США в октябре 2018 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их повышение составляло 0,2%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,6% по сравнению с сентябрем,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5753 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,1275 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,1275 руб.,... читать дальше

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Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило кредитный рейтинг облигациям Краснодарского края серии 35001 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruАА-", говорится в сообщении агентства. Бумаги размещены в августе 2017 года и будут погашены в августе 2024... Бумаги размещены в августе 2017 года и будут погашены в августе 2024... читать дальше

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил в четверг, что в утвержденной в четверг обновленной доктрине энергобезопасности РФ отмечается необходимость усиления импортозамещения в критичных для промышленности страны областях, но в то же время это не означает отказ от рыночных... читать дальше

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Чистый приток в Великобританию граждан из других стран Европейского союза, в том числе для работы или учебы, в 1-м полугодии 2018 года составил 74 тыс. человек, сообщило Национальное статистическое управление Британии (ONS). С референдума о Brexit в июне 2016 года этот... читать дальше

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