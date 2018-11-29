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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -229,3 млрд руб.
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29 ноября 2018 года 10:11
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -229,3 млрд руб.
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29 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -229,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -20,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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"ЛУКОЙЛ" намерен в будущем году увеличить добычу углеводородов на 1% по сравнению с 2018 годом, но при этом будет все зависеть от решения ОПЕК+, которое может быть принято в декабре, заявил вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов ходе... читать дальше
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Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2018 году до 70 млн тонн (в весе после доработки), сообщила пресс-служба министерства. Предыдущая оценка составляла 69,3 млн тонн. Общий прогноз урожая зерна в 2018 году остался неизменным - 110 млн тонн в чистом... читать дальше
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Продажи валютной выручки экспортерами достаточно устойчивы, их значительный рост в октябре связан с ростом цен на нефть, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. "Цены на нефть выросли, соответственно, при пропорциональных ценах на нефть и требованиях по уплате... читать дальше
.29 ноября 2018 года 17:36
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5753 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,1275 руб.,... читать дальше
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Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило кредитный рейтинг облигациям Краснодарского края серии 35001 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruАА-", говорится в сообщении агентства. Бумаги размещены в августе 2017 года и будут погашены в августе 2024... читать дальше
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