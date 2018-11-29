29 ноября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
29 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Октябрь 2018
|10:45
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2018
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Ноябрь 2018
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Октябрь 2018
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2018
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Ноябрь 2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 ноября
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Октябрь 2018
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 ноября
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 ноября 2018 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за отскочившей после локальной коррекции нефтью, а также на фоне поднимающейся Европы в ожидании саммита G20. Индекс МосБиржи превышал 2400 пунктов.
В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,4%,... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 18:42
Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 3-м квартале 2018 года увеличился на 0,2% и составил 3,9 трлн рублей. Величина пенсионных резервов выросла на 1,3%, до 1,2 трлн рублей, свидетельствует отчетность НПФ.
Количество участников... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 18:34
"ЛУКОЙЛ" намерен в будущем году увеличить добычу углеводородов на 1% по сравнению с 2018 годом, но при этом будет все зависеть от решения ОПЕК+, которое может быть принято в декабре, заявил вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов ходе... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 18:25
Правительство РФ одобрило законопроект о развитии нестационарной торговли - "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" и статью 28 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 18:06
Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 9 месяцев 2018 года снизилась на 17,2% и составила 22,490 млрд руб. по сравнению с 27,149 млрд руб. в январе-сентябре прошлого года, сообщила компания.
Несмотря на снижение, показатель оказался лучше ожиданий.... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 18:02
Американские фондовые индексы снижаются, внимание инвесторов переключилось на напряженность в торговых отношениях США и Китая и предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "двадцатки" в Аргентине. "Следующим... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:55
Банк России не видит рисков в оттоке валютных депозитов физлиц и юрлиц во втором-третьем кварталах этого года, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева журналистам. "Несмотря на все колебания, ситуация остается достаточно стабильной, устойчивой, рисков финансовой стабильности... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:47
Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2018 году до 70 млн тонн (в весе после доработки), сообщила пресс-служба министерства. Предыдущая оценка составляла 69,3 млн тонн.
Общий прогноз урожая зерна в 2018 году остался неизменным - 110 млн тонн в чистом... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:39
Продажи валютной выручки экспортерами достаточно устойчивы, их значительный рост в октябре связан с ростом цен на нефть, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. "Цены на нефть выросли, соответственно, при пропорциональных ценах на нефть и требованиях по уплате... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций "Транспортной концессионной компании" (ТКК) класса "А3" на уровне "ruAA-", отмечается в сообщении агентства.
Исполнение обязательств по облигациям класса "А3" обеспечивается залогом всех... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:35
ООО "КИТ Финанс Капитал" планирует провести 14 декабря собрание владельцев облигаций серий БО-04 - БО-07, а также БО-09 и БО-10, говорится в сообщениях компании.
Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:31
Доходы населения США в октябре 2018 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их повышение составляло 0,2%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,6% по сравнению с сентябрем,... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5753 руб.
Минимальный курс доллара США составил 66,1275 руб.,... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:25
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило кредитный рейтинг облигациям Краснодарского края серии 35001 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruАА-", говорится в сообщении агентства.
Бумаги размещены в августе 2017 года и будут погашены в августе 2024... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:23
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил в четверг, что в утвержденной в четверг обновленной доктрине энергобезопасности РФ отмечается необходимость усиления импортозамещения в критичных для промышленности страны областях, но в то же время это не означает отказ от рыночных... читать дальше
.
29 ноября 2018 года 17:16
Чистый приток в Великобританию граждан из других стран Европейского союза, в том числе для работы или учебы, в 1-м полугодии 2018 года составил 74 тыс. человек, сообщило Национальное статистическое управление Британии (ONS). С референдума о Brexit в июне 2016 года этот... читать дальше
.