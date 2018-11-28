Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,7941 руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7941 руб.

Минимальный курс евро составил 75,38 руб., максимальный - 76,175 руб. К этому времени была заключена 5521 сделка. Объем торгов составил 26918,51 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,0025 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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