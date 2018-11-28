Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,1772 руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4409 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1772 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,7575 руб., максимальный - 67,49 руб. Было заключено 13742 сделки. Объем торгов составил 77731,03 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,3875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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