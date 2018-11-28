Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 ноября

28 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2611,15 (-19,06) руб./грамм; на серебро - 30,72 (-0,15) руб./грамм; на платину - 1788,55 (-17,1) руб./грамм; на палладий - 2500,96 (+49,06) руб./грамм.

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Сбербанк (MOEX: SBER) России 7 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-44R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-45R объемом по 1 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По... По... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" перенес с 29 ноября на 6 декабря дату начала размещения облигаций серии КО-П07 объемом 30 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить по закрытой подписке 30 тыс.... Компания планирует разместить по закрытой подписке 30 тыс.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40172,695 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 639,244 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6676 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6125 руб., максимальный - 9,71... Минимальный курс юаня составил 9,6125 руб., максимальный - 9,71... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2554 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7941 руб. Минимальный курс евро составил 75,38 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,38 руб.,... читать дальше

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ООО "Трансбалтстрой" 13 декабря проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. На голосование будет... На голосование будет... читать дальше

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ООО "Росинтруд" (Санкт-Петербург) 13 декабря проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. На... На... читать дальше

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ВТБ не планирует покупать Альфа-банк или доли в нем, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".. По его словам, для этого нет ни аппетита, ни запаса капитала. "Я вам абсолютно честно скажу:... "Я вам абсолютно честно скажу:... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, и завершил среду так же. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день в ожидании встречи G20, новых сигналов относительно торговых отношений США и Китая, бюджетного плана Италии на 2019 год и Brexit.... Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день в ожидании встречи G20, новых сигналов относительно торговых отношений США и Китая, бюджетного плана Италии на 2019 год и Brexit.... читать дальше

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Банк России видит тренд на снижение количества жалоб на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) по итогам года, сообщил журналистам руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. "Я не могу... "Я не могу... читать дальше

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Банк ВТБ выполнит любые решения по дивидендам при выполнении требований по капиталу, ищет баланс между ростом кредитования и ростом дивидендов, сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Олюнин журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала"... читать дальше

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В октябре продажи новых домов в США упали на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 544 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с марта 2016 года, свидетельствуют данные Минторга страны. В сентябре, согласно пересмотренным данным, этот... В сентябре, согласно пересмотренным данным, этот... читать дальше

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С января 2019 года индексация ставок портовых сборов на услуги в российских морских портах прогнозируется на уровне 4,5%, говорится в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития до 2036 года, утвержденном правительством РФ на прошлой неделе. Как уточняется в прогнозе,... Как уточняется в прогнозе,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3577 тыс. баррелей - до 450,485 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 764 тыс. баррелей и составили 224,551 млн... Товарные запасы бензина сократились на 764 тыс. баррелей и составили 224,551 млн... читать дальше

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Минэкономразвития РФ прогнозирует, что до 2036 года производство молока в стране будет развиваться умеренными темпами в ближайшие годы. Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, где в последние годы наблюдается рост инвестиций и основной акцент... Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, где в последние годы наблюдается рост инвестиций и основной акцент... читать дальше

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