Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6583 руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6583 руб.

Минимальный курс евро составил 75,355 руб., максимальный - 76,14 руб. Было заключено 3515 сделок. Объем торгов составил 19465,3 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,005 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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