Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,626 руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,626 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,61 руб., максимальный - 9,6319 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 103,66 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,625 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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