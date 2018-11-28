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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,78 руб.
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28 ноября 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,78 руб.
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28 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 66,78 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,28 коп.
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28 ноября 2018 года 19:58
Сбербанк 7 декабря начнет размещение двух выпусков структурных облигаций общим объемом 2 млрд рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России 7 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-44R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-45R объемом по 1 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:43
ООО "Ломбард "Мастер" перенес с 29 ноября на 6 декабря дату начала размещения облигаций серии КО-П07 объемом 30 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить по закрытой подписке 30 тыс.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 ноября выросла на 1,62% и составила 40172,695 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40172,695 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 639,244 млрд руб., или на...
.28 ноября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6676 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6125 руб., максимальный - 9,71... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,2554 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2554 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7941 руб. Минимальный курс евро составил 75,38 руб.,... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:15
ООО "Трансбалтстрой" 13 декабря проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. На голосование будет... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:05
ООО "Росинтруд" (Санкт-Петербург) 13 декабря проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. На... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:01
ВТБ не планирует покупать Альфа-банк или доли в нем, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".. По его словам, для этого нет ни аппетита, ни запаса капитала. "Я вам абсолютно честно скажу:... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, и завершил среду так же. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день в ожидании встречи G20, новых сигналов относительно торговых отношений США и Китая, бюджетного плана Италии на 2019 год и Brexit.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:52
Банк России видит тренд на снижение количества жалоб на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) по итогам года, сообщил журналистам руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. "Я не могу... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:46
Банк ВТБ выполнит любые решения по дивидендам при выполнении требований по капиталу, ищет баланс между ростом кредитования и ростом дивидендов, сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Олюнин журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала"... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:41
В октябре продажи новых домов в США упали на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 544 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с марта 2016 года, свидетельствуют данные Минторга страны. В сентябре, согласно пересмотренным данным, этот... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:36
С января 2019 года индексация ставок портовых сборов на услуги в российских морских портах прогнозируется на уровне 4,5%, говорится в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития до 2036 года, утвержденном правительством РФ на прошлой неделе. Как уточняется в прогнозе,... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 16 ноября по 23 ноября на 3577 тыс. баррелей, бензина - упали на 764 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3577 тыс. баррелей - до 450,485 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 764 тыс. баррелей и составили 224,551 млн... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:28
В России к 2036 году производство молока вырастет на 12,6%, скота и птицы - на 16,2%, прогнозирует Минэкономразвития
Минэкономразвития РФ прогнозирует, что до 2036 года производство молока в стране будет развиваться умеренными темпами в ближайшие годы. Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, где в последние годы наблюдается рост инвестиций и основной акцент... читать дальше
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