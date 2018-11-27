.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,812 руб.
.
27 ноября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,812 руб.
|0
27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 37 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,812 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,4625 руб., максимальный - 67,15 руб. К этому времени было заключено 25022 сделки. Объем торгов составил 191165,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,01 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 ноября 2018 года 19:58
Сбербанк 7 декабря начнет размещение двух выпусков структурных облигаций общим объемом 2 млрд рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России 7 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-44R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-45R объемом по 1 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:43
ООО "Ломбард "Мастер" перенес с 29 ноября на 6 декабря дату начала размещения облигаций серии КО-П07 объемом 30 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить по закрытой подписке 30 тыс.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 ноября выросла на 1,62% и составила 40172,695 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40172,695 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 639,244 млрд руб., или на...
.28 ноября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6676 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6125 руб., максимальный - 9,71... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,2554 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2554 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7941 руб. Минимальный курс евро составил 75,38 руб.,... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:15
ООО "Трансбалтстрой" 13 декабря проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. На голосование будет... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:05
ООО "Росинтруд" (Санкт-Петербург) 13 декабря проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 3 декабря. На... читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:01
ВТБ не планирует покупать Альфа-банк или доли в нем, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".. По его словам, для этого нет ни аппетита, ни запаса капитала. "Я вам абсолютно честно скажу:... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, и завершил среду так же. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день в ожидании встречи G20, новых сигналов относительно торговых отношений США и Китая, бюджетного плана Италии на 2019 год и Brexit.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:52
Банк России видит тренд на снижение количества жалоб на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) по итогам года, сообщил журналистам руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. "Я не могу... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:46
Банк ВТБ выполнит любые решения по дивидендам при выполнении требований по капиталу, ищет баланс между ростом кредитования и ростом дивидендов, сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Олюнин журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала"... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:41
В октябре продажи новых домов в США упали на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 544 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с марта 2016 года, свидетельствуют данные Минторга страны. В сентябре, согласно пересмотренным данным, этот... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:36
С января 2019 года индексация ставок портовых сборов на услуги в российских морских портах прогнозируется на уровне 4,5%, говорится в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития до 2036 года, утвержденном правительством РФ на прошлой неделе. Как уточняется в прогнозе,... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 16 ноября по 23 ноября на 3577 тыс. баррелей, бензина - упали на 764 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3577 тыс. баррелей - до 450,485 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 764 тыс. баррелей и составили 224,551 млн... читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:28
В России к 2036 году производство молока вырастет на 12,6%, скота и птицы - на 16,2%, прогнозирует Минэкономразвития
Минэкономразвития РФ прогнозирует, что до 2036 года производство молока в стране будет развиваться умеренными темпами в ближайшие годы. Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, где в последние годы наблюдается рост инвестиций и основной акцент... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.