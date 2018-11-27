Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,7346 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 632 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7346 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,46 руб., максимальный - 67,0375 руб. Было заключено 13285 сделок. Объем торгов составил 71054,92 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,88 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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