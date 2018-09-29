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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 сентября в размере 65,5906 руб.
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29 сентября 2018 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 сентября в размере 65,5906 руб.
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29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 сентября, составляет 65,5906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,49 коп.
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.28 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 сентября выросла на 0,84% и составила 42422,891 млрд руб.
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.28 сентября 2018 года 19:30
Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС-SBER_PRT-48m-001Р-20R номинальным объемом 1 млрд рублей, разместив 62,85% выпуска на 628,518 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел с 20... читать дальше
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.28 сентября 2018 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5473 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5221 руб., максимальный - 9,587... читать дальше
.28 сентября 2018 года 19:08
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, в рамках оферты приобрел 1 млн 504,986 тыс. биржевых облигаций серии БО-25 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска... читать дальше
.28 сентября 2018 года 19:01
Россия может оказать Ираку военную помощь, какую она оказывает Сирии, в случае наличия соответствующего желания у иракских властей, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Что касается присутствия регулярных войск России на территории Ирака по примеру Сирии -... читать дальше
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.28 сентября 2018 года 18:21
Минфин запланировал разместить в четвертом квартале 2018 года облигации федеральных займов (ОФЗ) на 310 млрд рублей. Размещенный на сайте министерства график аукционов по размещению ОФЗ предусматривает проведение за квартал тринадцати аукционов (в октябре - пяти... читать дальше
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