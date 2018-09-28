Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,6606 руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6606 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,4825 руб., максимальный - 65,925 руб. Было заключено 12105 сделок. Объем торгов составил 76624,98 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,755 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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