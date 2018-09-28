Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 сентября

28 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 29 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2495,75 (-35,77) руб./грамм; на серебро - 30,17 (-0,35) руб./грамм; на платину - 1710,22 (-44,49) руб./грамм; на палладий - 2290,14 (+14,73) руб./грамм.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,79 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2475,36 пункта. После... После... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42422,891 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 353,588 млрд руб., или на...

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Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС-SBER_PRT-48m-001Р-20R номинальным объемом 1 млрд рублей, разместив 62,85% выпуска на 628,518 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел с 20... Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел с 20... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг облигаций Альфа-банка серии БО-21 и еврооблигаций банка с погашением в 2021 году на уровне "AA(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом банка. По причине... Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом банка. По причине... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 676 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6821 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7095 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1945 руб. Минимальный курс евро составил 75,975 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5473 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5221 руб., максимальный - 9,587... Минимальный курс юаня составил 9,5221 руб., максимальный - 9,587... читать дальше

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Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, в рамках оферты приобрел 1 млн 504,986 тыс. биржевых облигаций серии БО-25 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска... Объем выпуска... читать дальше

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Россия может оказать Ираку военную помощь, какую она оказывает Сирии, в случае наличия соответствующего желания у иракских властей, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Что касается присутствия регулярных войск России на территории Ирака по примеру Сирии -... "Что касается присутствия регулярных войск России на территории Ирака по примеру Сирии -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил последние торги в сентябре в небольшом плюсе на фоне высоких цен нефти. В пятницу подъем индексов преобладал в Азии (Япония выросла на 1,4% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 1%). В пятницу подъем индексов преобладал в Азии (Япония выросла на 1,4% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 1%). Проседала Европа из-за бюджетных проблем в Италии... Проседала Европа из-за бюджетных проблем в Италии... читать дальше

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Совместное предприятие ГК "Ростех" и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. в результате оферты увеличило свою долю в капитале ПАО "АвтоВАЗ" с 83,53% до 96,64%, говорится в сообщении российского автопроизводителя. Как сообщают компания, процедура добровольного... Как сообщают компания, процедура добровольного... читать дальше

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Совет директоров "Газпром нефти" по итогам рассмотрения промежуточных итогов реализации инвестпрограммы на 2018 год считает, что может превысить ряд плановых показателей, сообщила НК. "Эффективная реализация инвестиционной программы позволяет "Газпром нефти"... "Эффективная реализация инвестиционной программы позволяет "Газпром нефти"... читать дальше

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Минфин запланировал разместить в четвертом квартале 2018 года облигации федеральных займов (ОФЗ) на 310 млрд рублей. Размещенный на сайте министерства график аукционов по размещению ОФЗ предусматривает проведение за квартал тринадцати аукционов (в октябре - пяти... Размещенный на сайте министерства график аукционов по размещению ОФЗ предусматривает проведение за квартал тринадцати аукционов (в октябре - пяти... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Восточный" на уровне "В+(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "развивающийся", сообщается в пресс-релизе агентства. "Развивающийся" прогноз по кредитному рейтингу банка... "Развивающийся" прогноз по кредитному рейтингу банка... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" вечером в пятницу, евро опустился ниже 76 руб. впервые с 17 августа. Курс доллара США составил 65,53 руб. в 17:54 мск, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,03 руб./EUR1,... Курс доллара США составил 65,53 руб. в 17:54 мск, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,03 руб./EUR1,... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, на растущих опасениях, что рынок столкнется с нехваткой сырья после вступления в силу очередного раунда американских санкций в отношении Ирана. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше

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