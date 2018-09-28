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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 сентября в размере 65,5906 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе замедлился до 2,7%
В августе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,7% после повышения на 3,9% в июле. Тем не менее данные незначительно превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,6%. За 8 месяцев производство выросло на 3,1%
 
Формулу расчета страховых пенсий изменят
Правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Именно так, по словам собеседников газеты, следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством...
 
Россияне стали чаще расплачиваться картами "Мир"
За первые шесть месяцев 2018 года россияне совершили почти 479,4 млн операций по картам "Мир". Это в 2,6 раза больше показателя за второе полугодие 2017 года, рассказали "Известиям" в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт...
 
Правительству предложат еще один вариант по регулированию автопрома
Сегодня у вице-премьера Дмитрия Козака опять будут обсуждать реформу регулирования автопрома. Накануне Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru новые изменения в постановление правительства №719 от 2015 года, где описаны условия, дающие...
 
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28 сентября 2018 года 12:34

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 сентября в размере 65,5906 руб.

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28 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 сентября, составляет 65,5906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,49 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 сентября 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,1937 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1937 руб.

Минимальный курс евро составил 76,09 руб., максимальный -...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 15:07
Стоимость трассы Москва - Казань оценивается в 540-550 млрд руб., 30% - частные инвестиции
Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" оценивается в 540-550 млрд руб., сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в кулуарах форума "Интеллектуальные транспортные системы России" в пятницу в Москве.

"Если говорить только...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:58
Полугодовая прибыль банков Литвы выросла на 16%
.В 1-м полугодии 2018 года коммерческие банки, действующие в Литве, и филиалы иностранных банков увеличили чистую прибыль на 15,8% - до 179,9 млн евро по сравнению с прибылью в 155,4 млн евро в январе-июне 2017 года. Как сообщил Банк Литвы, прибыльно работали 11 банков и...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 сентября снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,82 пункта (0,195%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2469,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2471,33...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:45
Цены на нефть растут и завершают ростом третью неделю подряд
Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск составляет $82,04 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Цена...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:41
Япония за август увеличила импорт нефти из России в полтора раза
Япония в августе увеличила импорт нефти из России на 49%, или в полтора раза, - до 860,892 тыс. килолитров (около 175 тыс. баррелей в сутки) по сравнению с 576,385 тыс. килолитров в июле, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:32
Экспертную группу по доработке вопросов по неналоговым платежам возглавил Силуанов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал экспертную группу, которая займется доработкой вопросов, связанных с будущим неналоговых платежей. В группу войдут представители всех основных деловых бизнес-объединений и которую возглавит первый вице-премьер РФ - министр финансов...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:25
Азиатские рынки акций закрылись в плюсе, исключением стал южнокорейский рынок
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю на позитивной ноте, исключением стал южнокорейский рынок.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% вслед за телекоммуникационными и энергетическими компаниями.

По итогам...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:19
Соцблок правительства: в ОНДП речь идет о новом порядке индексации пенсий с 2019 года
Заинтересовавшая журналистов формулировка о пенсиях в принятых накануне "Основных направлениях деятельности правительства" (ОНДП) касается нового механизма индексации пенсий в связи с пенсионной реформой, заявляют в социальном блоке правительства.

"Формулировка в ОНДП...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:13
Путин высказался за расширение расчетов в нацвалютах между странами СНГ
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в узком составе, прошедшей без прессы, высказался за расширение расчетов в национальных валютах между странами Содружества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В.Путин говорил в своем выступлении...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:04
За январь-август внешний госдолг Белоруссии снизился на процент
По состоянию на 1 сентябоя внешний государственный долг Белоруссии составил $16,6 млрд, сократившись с начала года с учетом курсовых разниц на $173,1 млн, или на 1%, сообщает министерство финансов страны.

В январе-августе Белоруссия привлекла внешние госзаймы на сумму...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:55
"АвтоВАЗ" введет рабочие субботы для выпуска Kalina/Granta
ПАО "АвтоВАЗ"введет в октябре дополнительные дневные смены на линии конвейера сборочно-кузовного производства Kalina, а также сверхурочные часы на линии B0, сообщается на сайте первичного профсоюза компании.

"Чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, будет...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:47
Расходы бюджета-2018 будут увеличены за счет дополнительных ненефтегазовых доходов
Расходная часть федерального бюджета на 2018 год будет увеличена за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство в октябре рассмотрит проект поправок в бюджет, а потом внесет...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:47
"Концессии водоснабжения" установили ставку 3-го купона облигаций 3-й серии в размере 10,5%
ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) установило ставку 3-го купона облигаций 3-й серии в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Размер выплаты по купону составит 104,71 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Облигации 3-й серии на...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:40
ЕС инвестирует 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру
Совет ЕС официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе с государствами-членами ЕС 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, призванный...    читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:31
Иностранные туристы проводят в РФ в среднем неделю и тратят 144 тыс. руб. за поездку
Иностранные туристы проводят в России в среднем неделю и тратят за поездку 144 тысячи рублей на человека, следует из доклада Аналитического центра при правительстве РФ. Доклад "Оценка влияния въездного туризма на экономику России" подготовлен в сентябре 2018 года. По данным...    читать дальше
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