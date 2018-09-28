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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1937 руб. Минимальный курс евро составил 76,09 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 76,09 руб., максимальный -... читать дальше

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Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" оценивается в 540-550 млрд руб., сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в кулуарах форума "Интеллектуальные транспортные системы России" в пятницу в Москве. "Если говорить только... "Если говорить только... читать дальше

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.В 1-м полугодии 2018 года коммерческие банки, действующие в Литве, и филиалы иностранных банков увеличили чистую прибыль на 15,8% - до 179,9 млн евро по сравнению с прибылью в 155,4 млн евро в январе-июне 2017 года. Как сообщил Банк Литвы, прибыльно работали 11 банков и... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,82 пункта (0,195%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2469,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2471,33... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск составляет $82,04 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск составляет $82,04 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена... Цена... читать дальше

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Япония в августе увеличила импорт нефти из России на 49%, или в полтора раза, - до 860,892 тыс. килолитров (около 175 тыс. баррелей в сутки) по сравнению с 576,385 тыс. килолитров в июле, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал экспертную группу, которая займется доработкой вопросов, связанных с будущим неналоговых платежей. В группу войдут представители всех основных деловых бизнес-объединений и которую возглавит первый вице-премьер РФ - министр финансов... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю на позитивной ноте, исключением стал южнокорейский рынок. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% вслед за телекоммуникационными и энергетическими компаниями. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% вслед за телекоммуникационными и энергетическими компаниями. По итогам... По итогам... читать дальше

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Заинтересовавшая журналистов формулировка о пенсиях в принятых накануне "Основных направлениях деятельности правительства" (ОНДП) касается нового механизма индексации пенсий в связи с пенсионной реформой, заявляют в социальном блоке правительства. "Формулировка в ОНДП... "Формулировка в ОНДП... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в узком составе, прошедшей без прессы, высказался за расширение расчетов в национальных валютах между странами Содружества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В.Путин говорил в своем выступлении... "В.Путин говорил в своем выступлении... читать дальше

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По состоянию на 1 сентябоя внешний государственный долг Белоруссии составил $16,6 млрд, сократившись с начала года с учетом курсовых разниц на $173,1 млн, или на 1%, сообщает министерство финансов страны. В январе-августе Белоруссия привлекла внешние госзаймы на сумму... В январе-августе Белоруссия привлекла внешние госзаймы на сумму... читать дальше

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ПАО "АвтоВАЗ"введет в октябре дополнительные дневные смены на линии конвейера сборочно-кузовного производства Kalina, а также сверхурочные часы на линии B0, сообщается на сайте первичного профсоюза компании. "Чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, будет... "Чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, будет... читать дальше

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Расходная часть федерального бюджета на 2018 год будет увеличена за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство в октябре рассмотрит проект поправок в бюджет, а потом внесет... читать дальше

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ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) установило ставку 3-го купона облигаций 3-й серии в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Размер выплаты по купону составит 104,71 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 104,71 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Облигации 3-й серии на... Облигации 3-й серии на... читать дальше

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Совет ЕС официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе с государствами-членами ЕС 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, призванный... Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, призванный... читать дальше

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Иностранные туристы проводят в России в среднем неделю и тратят за поездку 144 тысячи рублей на человека, следует из доклада Аналитического центра при правительстве РФ. Доклад "Оценка влияния въездного туризма на экономику России" подготовлен в сентябре 2018 года. По данным... читать дальше

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