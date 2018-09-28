28 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Сентябрь 2018
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Август 2018
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2018
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Август 2018
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Сентябрь 2018
|11:30
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2018
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Сентябрь 2018
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2018
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Август 2018
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июль 2018
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Август 2018
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Сентябрь 2018
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2018
Это автоматическое сообщение.
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28 сентября 2018 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1937 руб.
Минимальный курс евро составил 76,09 руб., максимальный -... читать дальше
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28 сентября 2018 года 15:07
Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" оценивается в 540-550 млрд руб., сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в кулуарах форума "Интеллектуальные транспортные системы России" в пятницу в Москве.
"Если говорить только... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:58
.В 1-м полугодии 2018 года коммерческие банки, действующие в Литве, и филиалы иностранных банков увеличили чистую прибыль на 15,8% - до 179,9 млн евро по сравнению с прибылью в 155,4 млн евро в январе-июне 2017 года. Как сообщил Банк Литвы, прибыльно работали 11 банков и... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,82 пункта (0,195%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2469,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2471,33... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:45
Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 мск составляет $82,04 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Цена... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:41
Япония в августе увеличила импорт нефти из России на 49%, или в полтора раза, - до 860,892 тыс. килолитров (около 175 тыс. баррелей в сутки) по сравнению с 576,385 тыс. килолитров в июле, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:32
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал экспертную группу, которая займется доработкой вопросов, связанных с будущим неналоговых платежей. В группу войдут представители всех основных деловых бизнес-объединений и которую возглавит первый вице-премьер РФ - министр финансов... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:25
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю на позитивной ноте, исключением стал южнокорейский рынок.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% вслед за телекоммуникационными и энергетическими компаниями.
По итогам... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:19
Заинтересовавшая журналистов формулировка о пенсиях в принятых накануне "Основных направлениях деятельности правительства" (ОНДП) касается нового механизма индексации пенсий в связи с пенсионной реформой, заявляют в социальном блоке правительства.
"Формулировка в ОНДП... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:13
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в узком составе, прошедшей без прессы, высказался за расширение расчетов в национальных валютах между странами Содружества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В.Путин говорил в своем выступлении... читать дальше
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28 сентября 2018 года 14:04
По состоянию на 1 сентябоя внешний государственный долг Белоруссии составил $16,6 млрд, сократившись с начала года с учетом курсовых разниц на $173,1 млн, или на 1%, сообщает министерство финансов страны.
В январе-августе Белоруссия привлекла внешние госзаймы на сумму... читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:55
ПАО "АвтоВАЗ"введет в октябре дополнительные дневные смены на линии конвейера сборочно-кузовного производства Kalina, а также сверхурочные часы на линии B0, сообщается на сайте первичного профсоюза компании.
"Чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, будет... читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:47
Расходная часть федерального бюджета на 2018 год будет увеличена за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство в октябре рассмотрит проект поправок в бюджет, а потом внесет... читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:47
ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) установило ставку 3-го купона облигаций 3-й серии в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Размер выплаты по купону составит 104,71 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Облигации 3-й серии на... читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:40
Совет ЕС официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе с государствами-членами ЕС 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, призванный... читать дальше
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28 сентября 2018 года 13:31
Иностранные туристы проводят в России в среднем неделю и тратят за поездку 144 тысячи рублей на человека, следует из доклада Аналитического центра при правительстве РФ. Доклад "Оценка влияния въездного туризма на экономику России" подготовлен в сентябре 2018 года. По данным... читать дальше
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