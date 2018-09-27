.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5695 руб.
.
27 сентября 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5695 руб.
|0
27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5695 руб. Минимальный курс юаня составил 9,53 руб., максимальный - 9,5856 руб. Было заключено 112 сделок. Объем торгов составил 418,85 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,53 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 сентября 2018 года 19:50
Внешэкономбанк перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К097 объемом 20 млрд рублей с 28 сентября на 5 октября, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября. Ставка купона установлена на... читать дальше
.27 сентября 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 47,28 пункта (1,948%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2474,57 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.27 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 сентября выросла на 0,99% и составила 42075,088 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42075,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 413,373 млрд руб., или на...
.27 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5695 руб. Минимальный курс юаня составил 9,53 руб., максимальный - 9,5856... читать дальше
.27 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9571 руб. Минимальный курс евро составил 76,4925 руб.,... читать дальше
.27 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,7836 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 938 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7836 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, обновив максимумы индекса МосБиржи, на фоне подъема нефтяных котировок и ослаблении опасений по поводу новых антироссийских санкций США, мировые площадки отыгрывают потери после просадки из-за роста ставки Федрезерва США. Агентство... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:51
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах СДМ-банка на уровне "ВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - стабильный. Краткосрочный РДЭ банка в иностранной... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:45
Ущерб от действий бывших собственников и руководителей финорганизаций оценивается в 1,2 трлн руб. - АСВ
Бывшие руководители и собственники признанных банкротами финансовых организаций своим действиями причинили ущерб в размере свыше 1,2 трлн рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по итогам заседания общественного совета госкорпорации. АСВ по закону... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:44
АО "Открытие Холдинг" 26 сентября провело общее собрание владельцев облигаций серии БО-03, говорится в сообщении эмитента. Решения по облигациям не были приняты ввиду отсутствия кворума. На голосование были вынесены три вопроса: первый - "О согласии на... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:39
Япония в августе сократила импорт нефти из Ирана на 31,7% относительно того же месяца прошлого года - до 705,793 тыс. килолитров, или 143 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные японского министерства финансов. Объем закупок в январе-августе уменьшился на... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:34
Ставки ипотечного кредитования в США увеличились по итогам пятой недели подряд и достигли максимальных отметок за последние 7,5 года. Как сообщается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:22
Ряд проектов по развитию портовой инфраструктуры планируется реализовать на севере РФ до 2026 года, говорится в материалах к выездному заседанию комитетов Совета Федерации в Мурманске. Так, в 2016-2021 годах по инициативе ООО "Арктическая горная компания" (подконтрольно... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:14
Цены на нефть продолжают повышаться, находясь на максимуме за последние четыре года, на новостях из США и в ожидании вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана. Четвертый квартал станет самым напряженным более чем за 10 лет кварталом с точки... читать дальше
.27 сентября 2018 года 18:02
Власти Польши не намерены полностью отказываться от закупок российского газа, сообщил "Интерфаксу" посол страны в РФ Влодзимеж Марчиняк. "Мы не намерены отказываться от покупки российского газа полностью - мы стремимся к тому, чтобы Россия продавала газ как можно дешевле. И... читать дальше
.27 сентября 2018 года 17:50
Акции Rollins Inc., предоставляющей услуги по борьбе с вредителями, войдут в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500 с 1 октября, сообщается в пресс-релизе S&P Dow Jones Indices. Они заменят бумаги нефтеперерабатывающей компании Andeavor, которую купила... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.