ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,7585 руб.

27 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 65,7585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,59 коп.

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Премьер России Дмитрий Медведев считает, что валютный контроль в отношении экспорта услуг нужно сократить до минимально необходимого уровня. "Система регулирования внешнеторговой деятельности должна активно работать на продвижение российского несырьевого экспорта. Мы... "Система регулирования внешнеторговой деятельности должна активно работать на продвижение российского несырьевого экспорта. Мы... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 50 выпусков однодневных биржевых облигаций ВТБ серий КС-3-51 - КС-3-100 на общую сумму 3,75 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Выпускам... Выпускам... читать дальше

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Правительство РФ подготовило директиву о продаже 30% акций Trans-Eurasia Logistics (TEL), принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", структуре Deutsche Bahn (DB) - DB Cargo (DBC). В настоящее время документ, содержащий предписания представителям интересов... В настоящее время документ, содержащий предписания представителям интересов... читать дальше

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В пятницу, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $11,35 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3403,35 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 28 сентября, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 112581,36 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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"АЛРОСА" провела первый специализированный аукцион "True Colours", реализовав цветные бриллианты на сумму $9 млн, говорится в сообщении компании. Торги прошли успешно - в первом раунде было продано 210 бриллиантов, большинство из которых - со значительным превышением стартовой... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2531,52 (-2,96) руб./грамм; на серебро - 30,52 (-0,08) руб./грамм; на платину - 1754,71 (+8,39) руб./грамм; на палладий - 2275,41 (+36,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Кабинет министров РФ сегодня одобрил основные направления деятельности правительства до 2024 года, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что основные направления будут доработаны с учётом высказанных замечаний и к 1 октября обретут силу закона. После... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0183 руб. Минимальный курс евро составил 76,82 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 76,82 руб., максимальный -... читать дальше

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В сентябре 2018 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В августе инфляция составляла... читать дальше

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Правительство намерено принимать меры для снижения в отношении добросовестных предпринимателей рисков, связанных с действиями правоохранительных органов, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Планируем мы и существенно снизить риски, связанные с правоохранительными действиями для... читать дальше

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По итогам торгов в четверг азиатские фондовые индексы снизились в связи с сигналами растущих противоречий между Китаем и США в торговой сфере. Сводный фондовый индекс региона MSCI AC Asia Pacific опустился к закрытию рынка на 0,4%. Сводный фондовый индекс региона MSCI AC Asia Pacific опустился к закрытию рынка на 0,4%. Японский Nikkei 225 потерял... Японский Nikkei 225 потерял... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают повышаться на новостях из США и в ожидании вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 мск... Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 мск... читать дальше

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Лидеры России и Азербайджана рассчитывают, что компании обеих стран будут активно реализовывать перспективные проекты в Каспийском регионе, в том числе в сфере добычи нефти и газа. "Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией... "Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией... читать дальше

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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе обсуждения исполнения бюджета за 2017 год согласился, что не все позиции "майских указов" президента от 2012 года выполнены. "К сожалению, далеко не все позиции майских указов президента 2012 года были выполнены, и... "К сожалению, далеко не все позиции майских указов президента 2012 года были выполнены, и... читать дальше

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