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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,8786 руб.
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26 сентября 2018 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,8786 руб.

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26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8786 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,67 руб., максимальный - 66,0975 руб. К этому времени было заключено 21783 сделки. Объем торгов составил 150464,38 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,915 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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