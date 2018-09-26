Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,8391 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8391 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,665 руб., максимальный - 66,085 руб. Было заключено 11245 сделок. Объем торгов составил 65311,13 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,91 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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