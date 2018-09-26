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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 27 сентября в размере 77,3846 руб.
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Рост промпроизводства в августе замедлился до 2,7%
В августе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,7% после повышения на 3,9% в июле. Тем не менее данные незначительно превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,6%. За 8 месяцев производство выросло на 3,1%
 
Кредиты без залога превысили докризисный уровень
Ссудная задолженность по необеспеченным потребительским кредитам продолжает расти ускоренными темпами, отмечается в презентации директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой. В отличие от ипотеки и автокредитования, по таким...
 
Участники закупок опасаются, что госзакупки не заработают по-новому
Поставщики государства, которые с 1 октября обязаны работать в системе госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса через спецсчета, опасаются неготовности системы к работе по новым правилам. Так, "Опора России" в письме первому вице-премьеру...
 
В число высокооплачиваемых профессий вошли слесари и штукатуры
Рабочие профессии перестали быть низкооплачиваемыми. Автослесари, токари и маляры могут рассчитывать сегодня на достойную заработную плату. Эксперты уверены, что это связано с дефицитом действительно профессиональных кадров, пишет "Российская...
 
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26 сентября 2018 года 12:13

ЦБ РФ установил курс евро с 27 сентября в размере 77,3846 руб.

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26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 77,3846 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,14 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
26 сентября 2018 года 16:57
Ставка 9-10-го купонов бондов "Трансфин-М" серии БО-34 установлена в размере 10,5%
АО "Трансфин-М" установило ставки 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-34 в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания 16 октября 2014 года завершила размещение выпуска. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 405 млн рублей, что составляет 96,2%...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:52
"Магнит" планирует за 5 лет увеличить сеть магазинов "у дома" до 22,8 тыс.
Ритейлер "Магнит" планирует увеличить сеть магазинов "у дома" - своего основного формата - в 2023 году до 22,8 тыс. с 13,4 тыс. по итогам 2018 года, говорится а презентации компании.

Таким образом, за пять лет ритейлер планирует открыть 9,4 тыс. магазинов "у...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:45
ВТБ разместил 46,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-44 на 35 млрд рублей
6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-44 на 35 млрд 10,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:42
ФАС настаивает на дифференциации двухэтапной индексации тарифов ЖКХ - Артемьев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настаивает на дифференцированном подходе к индексации тарифов ЖКХ, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Я говорил о том, что мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний. Грубо говоря, не важно, что у некоторых...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:33
Ставка 10-го купона бондов "Полипласта" БО-01 установлена на уровне 9%
АО "Полипласт" установило ставку 10-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение облигаций серии БО-01 на 1 млрд рублей прошло в апреле 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:31
АКРА присвоило выпуску облигаций Якутии на 6 млрд руб. рейтинг "А(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 26 сентября присвоило выпуску облигаций республики Саха (Якутия) серии 35011 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Данный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:31
Нефть дешевеет после скачка цен накануне
Нефтяные цены немного снижаются в среду после скачка стоимости Brent накануне до максимального уровня почти за 4 года на ожиданиях сокращения поставок из Ирана после вступления в силу второго раунда американских санкций.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:24
Антикризисный план Минсельхоза позволит увеличить охват агрострахованием посевов в 20 раз, животных - вдвое к 2025 г.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание с представителями Национального союза агростраховщиков (НСА) и представителями страховых компаний для обсуждения программы мер по преодолению кризиса в агростраховании с господдержкой.

Как сообщил...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 26 сентября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,56 пункта (0,718%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2426,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2449,42 (+0,21%) пункта,...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:15
Fitch подтвердило рейтинг СУЭК
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте АО "Сибирская угольно-энергетическая компания" (СУЭК) на уровне "ВВ" после того, как оно стало основным собственником ООО "Сибирская генерирующая компания"...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:09
Правительство одобрило предложения Минэнерго по сетевому комплексу
Правительство РФ поддержало предложения Минэнерго по сетевому комплексу, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Александр Новак.

"Поддержаны предложения министерства энергетики, их четыре. Они касаются поэтапного введения ответственности за...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:03
В августе цены производителей бензина снизились на 0,2% - Росстат
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ за август 2018 года снизились на 0,2% после падения на 8,7% в июле, роста на 3,7% в июне, на 18,7% - в мае, на 13% - в апреле, на 3,6% - в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 10,3% в январе, сообщила Федеральная служба...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,68/67,09 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,68/67,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
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26 сентября 2018 года 16:01
Прибыль предприятий РФ в январе-июле выросла на 35% - Росстат
В январе-июле 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах вырос на 34,7% и составил 7 трлн 578,7...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:01
Предпринимательская уверенность в сентябре в добыче выросла, в обработке не изменилась - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в сентябре 2018 г. повысился в добывающих производствах до 1% с 0% в августе, в обрабатывающих производствах остался на уровне 3%, как и месяцем ранее, в обеспечении...    читать дальше
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26 сентября 2018 года 16:00
За неделю с 18 по 24 сентября инфляция составила 0,1% - Росстат
За период с 18 по 24 сентября 2018 г. в России инфляция составила 0,1%, сообщает Росстат.

На трех предыдущих неделях цены не изменялись.

С начала сентября инфляция составила 0,1%. С начала потребительские цены выросли на 2,4%.

В 2017 году дефляция в...    читать дальше
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