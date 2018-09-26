Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2015,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2332,04 млрд руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 сентября составили по Российской Федерации 2015,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1736,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2542,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2202,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 сентября составили 2332,04 млрд руб. против 2405,49761 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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