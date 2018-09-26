ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,3832 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 77,3832 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,12 коп.

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ПАО "Газпром" на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3", говорится в... читать дальше

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Европейские фондовые индексы в основном выросли во вторник вслед за котировками акций нефтекомпаний. Итальянский рынок акций возглавил подъем на сообщениях о том, что правящая коалиция достигла компромисса о бюджете в общих чертах. Итальянский рынок акций возглавил подъем на сообщениях о том, что правящая коалиция достигла компромисса о бюджете в общих чертах. По данным итальянской газеты... По данным итальянской газеты... читать дальше

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Цены на нефть вчера выросли. Причем Brent торговалась выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки на нефти на мировой рынок из-за санкций США. По итогам торгов 25 сентября стоимость ноябрьского... По итогам торгов 25 сентября стоимость ноябрьского... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 77,3832 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,12 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 65,8244 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,50 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике... Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-22R номинальным объемом 3 млрд рублей, разместив 21,99% выпуска на 659,601 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска - 3... Срок обращения выпуска - 3... читать дальше

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АО "Открытие Холдинг" 24 сентября провело общее собрание владельцев облигаций 2-4-й серий, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов 2-3-й серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... Держатели бондов 2-3-й серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,21 пункта (0,585%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2444,22 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29148,073 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,985 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5868 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5442 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5442 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7661 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3985 руб. Минимальный курс евро составил 77,1425 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,1425 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на "бычьем" тренде вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, обновив максимум индекс МосБиржи. Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне... Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают рост, несмотря на очередные заявления президента США Дональда Трампа о нефтяном рынке и роли ОПЕК. "ОПЕК и ее страны, как обычно, обдирают остальной мир до нитки. Мне это не нравится, и никому такое нравится не должно", - заявил... "ОПЕК и ее страны, как обычно, обдирают остальной мир до нитки. Мне это не нравится, и никому такое нравится не должно", - заявил... читать дальше

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Внешэкономбанк внес изменения в порядок размещения краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К090 и ПБО-001Р-К093 общим объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Таким образом, сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К093 перенесен с 19 на 26 сентября,... Таким образом, сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К093 перенесен с 19 на 26 сентября,... читать дальше

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