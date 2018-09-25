ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 сентября в размере 65,8244 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 65,8244 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,50 коп.

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Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-22R номинальным объемом 3 млрд рублей, разместив 21,99% выпуска на 659,601 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска - 3... Срок обращения выпуска - 3... читать дальше

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АО "Открытие Холдинг" 24 сентября провело общее собрание владельцев облигаций 2-4-й серий, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов 2-3-й серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... Держатели бондов 2-3-й серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,21 пункта (0,585%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2444,22 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29148,073 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,985 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5868 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5442 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5442 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7661 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3985 руб. Минимальный курс евро составил 77,1425 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,1425 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на "бычьем" тренде вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, обновив максимум индекс МосБиржи. Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне... Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают рост, несмотря на очередные заявления президента США Дональда Трампа о нефтяном рынке и роли ОПЕК. "ОПЕК и ее страны, как обычно, обдирают остальной мир до нитки. Мне это не нравится, и никому такое нравится не должно", - заявил... "ОПЕК и ее страны, как обычно, обдирают остальной мир до нитки. Мне это не нравится, и никому такое нравится не должно", - заявил... читать дальше

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Внешэкономбанк внес изменения в порядок размещения краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К090 и ПБО-001Р-К093 общим объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Таким образом, сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К093 перенесен с 19 на 26 сентября,... Таким образом, сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К093 перенесен с 19 на 26 сентября,... читать дальше

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Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс. "Германия будет полностью зависеть (энергетически) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее... читать дальше

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Отрицательная разница между активами и обязательствами ("дыра" в капитале) лишившегося летом 2017 года лицензии банка "Югра" составляет 143 млрд рублей, сообщил представитель временной администрации в ходе заседания суда по делу о банкротстве этой кредитной... читать дальше

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Соединенные Штаты 5 ноября намерены восстановить второй блок ограничительных мер против Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН. "В прошлом месяце мы начали восстанавливать санкции против Ирана, которые ранее были сняты в... читать дальше

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Французская Total, один из крупнейших лидеров на СПГ-рынке, считает, что спрос на СПГ в мире будет расти на 5% в год до 2030 года, заявил глава компании Патрик Пуяннэ в ходе презентации своего видения стратегия развития нефтегазовой отрасли. В частности, он заметил, что Китай...

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Национальный банк Белоруссии (НББ) планирует в октябре-декабре 2018 года разместить на внутреннем рынке валютные облигации на сумму до $200 млн, говорится в сообщении регулятора. За январь-сентябрь НББ провел 18 аукционов по продаже валютных облигаций, в ходе которых... За январь-сентябрь НББ провел 18 аукционов по продаже валютных облигаций, в ходе которых... читать дальше

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Внешэкономбанк 25 сентября завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К096 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,06% выпуска на сумму 212,08 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 20 сентября,... Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 20 сентября,... читать дальше

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