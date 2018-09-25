.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 сентября составил 65,8244 руб.
.
25 сентября 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 сентября составил 65,8244 руб.
|0
25 сентября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,8244 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 3350 пунктов. Минимальная цена 65,64 руб., максимальная - 66 руб. Было заключено 6411 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 48534 млн руб., что на 215% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,9175 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 сентября 2018 года 19:47
Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-22R номинальным объемом 3 млрд рублей, разместив 21,99% выпуска на 659,601 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска - 3... читать дальше
.25 сентября 2018 года 19:46
Владельцы бондов "Открытие Холдинга" 2-3-й серий согласились на условия реструктуризации, решение по 4-й серии не принято
АО "Открытие Холдинг" 24 сентября провело общее собрание владельцев облигаций 2-4-й серий, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов 2-3-й серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... читать дальше
.25 сентября 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,21 пункта (0,585%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2444,22 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.25 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 сентября выросла на 0,40% и составила 29148,073 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29148,073 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,985 млрд руб., или на...
.25 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5868 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5442 руб., максимальный -... читать дальше
.25 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,7661 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7661 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.25 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3985 руб. Минимальный курс евро составил 77,1425 руб.,... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:57
Рынок акций РФ закрылся на "бычьем" тренде вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, обновив максимум индекс МосБиржи. Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:45
Цены на нефть эталонных марок продолжают рост, несмотря на очередные заявления президента США Дональда Трампа о нефтяном рынке и роли ОПЕК. "ОПЕК и ее страны, как обычно, обдирают остальной мир до нитки. Мне это не нравится, и никому такое нравится не должно", - заявил... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:40
Внешэкономбанк внес изменения в порядок размещения краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К090 и ПБО-001Р-К093 общим объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Таким образом, сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К093 перенесен с 19 на 26 сентября,... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:37
Трамп призвал Германию изменить курс и пообещал, что Вашингтон не собирается учить другие страны, как правильно себя вести
Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс. "Германия будет полностью зависеть (энергетически) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:25
Отрицательная разница между активами и обязательствами ("дыра" в капитале) лишившегося летом 2017 года лицензии банка "Югра" составляет 143 млрд рублей, сообщил представитель временной администрации в ходе заседания суда по делу о банкротстве этой кредитной... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:17
Соединенные Штаты 5 ноября намерены восстановить второй блок ограничительных мер против Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН. "В прошлом месяце мы начали восстанавливать санкции против Ирана, которые ранее были сняты в... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:09
Французская Total, один из крупнейших лидеров на СПГ-рынке, считает, что спрос на СПГ в мире будет расти на 5% в год до 2030 года, заявил глава компании Патрик Пуяннэ в ходе презентации своего видения стратегия развития нефтегазовой отрасли. В частности, он заметил, что Китай...
.25 сентября 2018 года 18:01
Национальный банк Белоруссии (НББ) планирует в октябре-декабре 2018 года разместить на внутреннем рынке валютные облигации на сумму до $200 млн, говорится в сообщении регулятора. За январь-сентябрь НББ провел 18 аукционов по продаже валютных облигаций, в ходе которых... читать дальше
.25 сентября 2018 года 17:55
Внешэкономбанк 25 сентября завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К096 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,06% выпуска на сумму 212,08 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 20 сентября,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.