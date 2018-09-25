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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 10,2 млрд руб.
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25 сентября 2018 года 10:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 10,2 млрд руб.
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25 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 10,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 176,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.25 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5868 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5442 руб., максимальный -... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3985 руб. Минимальный курс евро составил 77,1425 руб.,... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:57
Рынок акций РФ закрылся на "бычьем" тренде вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, обновив максимум индекс МосБиржи. Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне... читать дальше
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Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс. "Германия будет полностью зависеть (энергетически) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее... читать дальше
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Отрицательная разница между активами и обязательствами ("дыра" в капитале) лишившегося летом 2017 года лицензии банка "Югра" составляет 143 млрд рублей, сообщил представитель временной администрации в ходе заседания суда по делу о банкротстве этой кредитной... читать дальше
.25 сентября 2018 года 18:17
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.25 сентября 2018 года 18:01
Национальный банк Белоруссии (НББ) планирует в октябре-декабре 2018 года разместить на внутреннем рынке валютные облигации на сумму до $200 млн, говорится в сообщении регулятора. За январь-сентябрь НББ провел 18 аукционов по продаже валютных облигаций, в ходе которых... читать дальше
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