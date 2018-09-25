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Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. "В практическом... "В практическом... читать дальше

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LetterOne (L1), управляющая активами владельцев "Альфа-групп" во главе с Михаилом Фридманом, и ирландская Airborne Capital создали совместное предприятие в области авиационного лизинга. Предполагается, что у компании, получившей название AltitudeOne Aviation, будет... Предполагается, что у компании, получившей название AltitudeOne Aviation, будет... читать дальше

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В 3-м квартале доверие руководителей крупнейших американских компаний к экономике страны снизилось, однако продолжает оставаться близко к рекордным отметкам, свидетельствуют данные ежеквартального опроса ассоциации Business Roundtable (BRT). Индекс опустился до 109,3... Индекс опустился до 109,3... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 7019,39 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85020,20 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Трансконтейнер" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кроме того,... Кроме того,... читать дальше

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Вчера нефть активно дорожала на заявлениях ОПЕК+. В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до самого высокого уровня с ноября 2014 года - $80,94 за баррель, тем самым превысив предыдущий максимум этого года $80,50 за баррель, зафиксированный в мае. По итогам... По итогам... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы упали в связи с рухнувшими надеждами инвесторов на возможное урегулирование торгового спора США и Китая, пишет MarketWatch. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,56% - до... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,56% - до... читать дальше

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Китай выступает за решение торговых разногласий с США путем переговоров, однако они должны проходить на равноправной основе и при отсутствии давления, заявил замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь. "Только от американской стороны зависит, когда Китай сможет возобновить... "Только от американской стороны зависит, когда Китай сможет возобновить... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 77,6844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,09 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 66,1594 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,03 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Изменение оптовых цен в Германии ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,21 пункта (0,132%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2430,01 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 13,45... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 13,45... читать дальше

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Внешэкономбанк установил ставку купона облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей в размере 7,22% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Первоначально ставка купона была установлена на уровне 6,97% годовых, а 10 сентября банк установил ставку в... Первоначально ставка купона была установлена на уровне 6,97% годовых, а 10 сентября банк установил ставку в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 29031,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 47,214 млрд руб., или на...

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