25 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Август 2018
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Сентябрь 2018
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июль 2018
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Сентябрь 2018
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Декабрь 2017
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25 сентября 2018 года 08:50
Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"В практическом... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:43
LetterOne (L1), управляющая активами владельцев "Альфа-групп" во главе с Михаилом Фридманом, и ирландская Airborne Capital создали совместное предприятие в области авиационного лизинга.
Предполагается, что у компании, получившей название AltitudeOne Aviation, будет... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:36
В 3-м квартале доверие руководителей крупнейших американских компаний к экономике страны снизилось, однако продолжает оставаться близко к рекордным отметкам, свидетельствуют данные ежеквартального опроса ассоциации Business Roundtable (BRT).
Индекс опустился до 109,3... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 7019,39 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85020,20 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:29
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Трансконтейнер" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+".
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Кроме того,... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:21
Вчера нефть активно дорожала на заявлениях ОПЕК+. В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до самого высокого уровня с ноября 2014 года - $80,94 за баррель, тем самым превысив предыдущий максимум этого года $80,50 за баррель, зафиксированный в мае.
По итогам... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:15
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы упали в связи с рухнувшими надеждами инвесторов на возможное урегулирование торгового спора США и Китая, пишет MarketWatch.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,56% - до... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:08
Китай выступает за решение торговых разногласий с США путем переговоров, однако они должны проходить на равноправной основе и при отсутствии давления, заявил замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь.
"Только от американской стороны зависит, когда Китай сможет возобновить... читать дальше
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25 сентября 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 77,6844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,09 коп.
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25 сентября 2018 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 66,1594 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,03 коп.
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25 сентября 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение оптовых цен в Германии
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24 сентября 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,21 пункта (0,132%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2430,01 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 13,45... читать дальше
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24 сентября 2018 года 19:43
Внешэкономбанк установил ставку купона облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей в размере 7,22% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Первоначально ставка купона была установлена на уровне 6,97% годовых, а 10 сентября банк установил ставку в... читать дальше
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24 сентября 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 29031,088 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 47,214 млрд руб., или на...
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