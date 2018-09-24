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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,618 руб.
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24 сентября 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,618 руб.

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24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 914 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,618 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,575 руб., максимальный - 9,655 руб. Было заключено 226 сделок. Объем торгов составил 836,09 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5882 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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