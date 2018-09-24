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24 сентября 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,6527 руб.
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24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6527 руб. Минимальный курс евро составил 77,465 руб., максимальный - 77,945 руб. Было заключено 5450 сделок. Объем торгов составил 45663,15 млн руб., что на 140% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,56 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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