ЦБ РФ установил курс евро с 25 сентября в размере 77,6844 руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 77,6844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,09 коп.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Транснефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство по-прежнему оценивает бизнес-профиль "Транснефти" как очень... Агентство по-прежнему оценивает бизнес-профиль "Транснефти" как очень... читать дальше

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Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Транснефть" на уровне "ruAAA", прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство по-прежнему оценивает бизнес-профиль "Транснефти" как очень... Агентство по-прежнему оценивает бизнес-профиль "Транснефти" как очень... читать дальше

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Торги в понедельник американский фондовый рынок начал с негативной динамикой на возобновлении опасений относительно торговых споров США и Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск уменьшился на 0,35% и составлял 26649,75 пункта. Standard & Poor's 500 к... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск уменьшился на 0,35% и составлял 26649,75 пункта. Standard & Poor's 500 к... читать дальше

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В августе объем облигаций, выпущенных в КНР, составил 4,4 трлн юаней ($641 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая. В том числе в прошлом месяце были проданы госбумаги на сумму 369,5 млрд юаней, бонды муниципальных органов власти - на 883 млрд... В том числе в прошлом месяце были проданы госбумаги на сумму 369,5 млрд юаней, бонды муниципальных органов власти - на 883 млрд... читать дальше

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Правительство РФ просубсидирует создание центров послепродажного обслуживания машиностроительной продукции на 1,5 млрд рублей "Еще один документ я подписал, он утверждает правила предоставления субсидий из федерального бюджета на формирование системы послепродажного... "Еще один документ я подписал, он утверждает правила предоставления субсидий из федерального бюджета на формирование системы послепродажного... читать дальше

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4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-42 на 36 млрд 49,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В этом году ущерб АПК РФ от неблагоприятных погодных условий превысил 6 млрд рублей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "В целом 22-23 региона пострадали от чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день ущерб посчитан по 18 регионам, - сказал... "В целом 22-23 региона пострадали от чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день ущерб посчитан по 18 регионам, - сказал... читать дальше

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Пенсии военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел и органов по борьбе с наркотиками, а также членам их семей будут перечисляться только на карты "Мир" к 1 июля 2020 года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. По словам... По словам... читать дальше

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов изменил свое решение и рекомендовал Думе повысить пенсионный возраст для народов Крайнего Севера после просьбы официального представителя правительства РФ. "Ставлю на голосование поправку номер 224. Кто за... "Ставлю на голосование поправку номер 224. Кто за... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,83 пункта (0,158%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2422,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2432,64 (+0,24%) пункта, минимальное - 2421,09... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что способы достижения целей национальных проектов могут корректироваться в зависимости от экономической ситуации в стране. "Работа по формированию национальных проектов входит в завершающую фазу. В федеральном... "Работа по формированию национальных проектов входит в завершающую фазу. В федеральном... читать дальше

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Франкфурт-на-Майне обгоняет Париж в гонке за звание крупнейшего финансового центра Европы после того, как базировавшиеся в Лондоне банки вынуждены покидать его из-за Brexit, пишет The Financial Times. За последние 12 месяцев 10 иностранных банков заявили о том, что... За последние 12 месяцев 10 иностранных банков заявили о том, что... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,78/67,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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Государственные инвестиции России в развитие дорожной инфраструктуры на ближайшие три года могут составить 323 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте. "В... "В... читать дальше

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Правительство РФ просубсидирует создание центров послепродажного обслуживания машиностроительной продукции на 1,5 млрд рублей, сообщил глава кабинета министров Дмитрий Медведев, открывая совещание с вице-премьерами. "Еще один документ я подписал, он утверждает правила... "Еще один документ я подписал, он утверждает правила... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года. "В документе определяется ряд приоритетов. В первую очередь необходимость беречь лес, защищать их от пожаров и прочих неблагоприятных факторов, наладить систему их... "В документе определяется ряд приоритетов. В первую очередь необходимость беречь лес, защищать их от пожаров и прочих неблагоприятных факторов, наладить систему их... читать дальше

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