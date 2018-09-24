24 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Август 2018
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Сентябрь 2018
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июль 2018
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24 сентября 2018 года 17:12
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Транснефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство по-прежнему оценивает бизнес-профиль "Транснефти" как очень... читать дальше
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24 сентября 2018 года 17:06
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Транснефть" на уровне "ruAAA", прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство по-прежнему оценивает бизнес-профиль "Транснефти" как очень... читать дальше
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24 сентября 2018 года 17:03
Торги в понедельник американский фондовый рынок начал с негативной динамикой на возобновлении опасений относительно торговых споров США и Китая.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск уменьшился на 0,35% и составлял 26649,75 пункта. Standard & Poor's 500 к... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:57
В августе объем облигаций, выпущенных в КНР, составил 4,4 трлн юаней ($641 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая.
В том числе в прошлом месяце были проданы госбумаги на сумму 369,5 млрд юаней, бонды муниципальных органов власти - на 883 млрд... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:48
Правительство РФ просубсидирует создание центров послепродажного обслуживания машиностроительной продукции на 1,5 млрд рублей
"Еще один документ я подписал, он утверждает правила предоставления субсидий из федерального бюджета на формирование системы послепродажного... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:40
4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-42 на 36 млрд 49,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:39
В этом году ущерб АПК РФ от неблагоприятных погодных условий превысил 6 млрд рублей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"В целом 22-23 региона пострадали от чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день ущерб посчитан по 18 регионам, - сказал... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:30
Пенсии военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел и органов по борьбе с наркотиками, а также членам их семей будут перечисляться только на карты "Мир" к 1 июля 2020 года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.
По словам... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:21
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов изменил свое решение и рекомендовал Думе повысить пенсионный возраст для народов Крайнего Севера после просьбы официального представителя правительства РФ.
"Ставлю на голосование поправку номер 224. Кто за... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,83 пункта (0,158%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2422,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2432,64 (+0,24%) пункта, минимальное - 2421,09... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:12
Премьер России Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что способы достижения целей национальных проектов могут корректироваться в зависимости от экономической ситуации в стране.
"Работа по формированию национальных проектов входит в завершающую фазу. В федеральном... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:05
Франкфурт-на-Майне обгоняет Париж в гонке за звание крупнейшего финансового центра Европы после того, как базировавшиеся в Лондоне банки вынуждены покидать его из-за Brexit, пишет The Financial Times.
За последние 12 месяцев 10 иностранных банков заявили о том, что... читать дальше
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24 сентября 2018 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,78/67,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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24 сентября 2018 года 15:55
Государственные инвестиции России в развитие дорожной инфраструктуры на ближайшие три года могут составить 323 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте.
"В... читать дальше
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24 сентября 2018 года 15:42
Правительство РФ просубсидирует создание центров послепродажного обслуживания машиностроительной продукции на 1,5 млрд рублей, сообщил глава кабинета министров Дмитрий Медведев, открывая совещание с вице-премьерами.
"Еще один документ я подписал, он утверждает правила... читать дальше
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24 сентября 2018 года 15:31
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года.
"В документе определяется ряд приоритетов. В первую очередь необходимость беречь лес, защищать их от пожаров и прочих неблагоприятных факторов, наладить систему их... читать дальше
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