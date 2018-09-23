ЦБ РФ установил курс евро с 22 сентября в размере 78,0753 руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 78,0753 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,24 коп.

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Китай, в связи с введением США новых штрафных пошлин, в последнюю минуту отказался от нового раунда торговых переговоров в Вашингтоне. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на предстоящую неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего... читать дальше

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Правительство РФ выпустило распоряжение, открывающее возможности для начала строительства второй очереди космодрома "Восточный", заявил на конференции в Королёве глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "На этой неделе правительство выпустило распоряжение которое открывает... читать дальше

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по проблеме поступления в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах с Белоруссией за газ, поставляемый корпорацией "Газпром", сообщило в... читать дальше

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Задачи по вхождению Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса поставлены указом президента Шавката Мирзиеева. "Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных... читать дальше

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Наблюдательный совет ПАО "Московская биржа" 27 сентября рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах за 2018 год, сообщается в информации биржи. Ранее о планах рассмотрения этого вопроса сообщал финансовый директор биржи Максим Лапин. Ранее о планах рассмотрения этого вопроса сообщал финансовый директор биржи Максим Лапин. Чистая прибыль "Московской... Чистая прибыль "Московской... читать дальше

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Женщины в среднем зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины. Им труднее найти достойную и высококвалифицированную работу. Эту проблему в Санкт-Петербурге обсудили участники Второго евразийского женского форума. Обращаясь к ним, заместитель генерального директора Международной... читать дальше

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Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (Deep Space gateway) в ее текущем виде, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Мы создаем свою транспортную систему", - сказал Рогозин в субботу на... читать дальше

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Требования ряда стран к качеству зерна, отправляемого из РФ на экспорт, грозит экспортерам срывом контрактов и осложнит ситуацию на фрахтовом рынке, считают во фрахтовой компании "Глогос проект". Как сообщили "Интерфаксу" в компании, по итогам совещания, проведенного... Как сообщили "Интерфаксу" в компании, по итогам совещания, проведенного... читать дальше

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Пакет законопроектов о введении в РФ налога на профессиональный доход внесен в Госдуму, эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы опубликованы в электронной базе... Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы опубликованы в электронной базе... читать дальше

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Смена режима в Иране не является частью политики американского президента Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Смена режима - это не политика Трампа", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC в пятницу. "Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана -... читать дальше

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Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал жесткой представленную на саммите ЕС в Зальцбурге позицию Великобритании по Brexit, однако он все еще рассчитывает на компромисс. "Позиция Великобритании, представленная перед самой встречей в Зальцбурге (неформальным саммитом... читать дальше

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В пятницу цветные металлы на торгах в Лондоне подорожали благодаря ослаблению опасений в отношении торговых споров США и Китая, пишет Financial Times. Никель стал лидером роста: цена контракта с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась на... Никель стал лидером роста: цена контракта с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась на... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 78,0753 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,24 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 66,2497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,28 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,91 пункта (1,079%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2426,8 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28983,874 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 10,784 млрд руб., или на...

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