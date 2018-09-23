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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 66,2497 руб.
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В августе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,7% после повышения на 3,9% в июле. Тем не менее данные незначительно превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,6%. За 8 месяцев производство выросло на 3,1%
 
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23 сентября 2018 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 сентября в размере 66,2497 руб.

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23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 66,2497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,28 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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