Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,3893 руб.

21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3893 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,0975 руб., максимальный - 66,79 руб. Было заключено 14684 сделки. Объем торгов составил 65210,54 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,6575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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