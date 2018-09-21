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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 сентября 2018 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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21 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.09 по 30.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
24.09.2018 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Август 2018
24.09.2018 11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Сентябрь 2018
24.09.2018 15:30 Оптовые продажи в Канаде Июль 2018
25.09.2018 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Сентябрь 2018
25.09.2018 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Июль 2018
25.09.2018 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Сентябрь 2018
25.09.2018 19:00 Данные о безработице во Франции Декабрь 2017
26.09.2018 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Сентябрь 2018
26.09.2018 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Август 2018
26.09.2018 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 15 по 21 сентября
26.09.2018 21:00 Процентная ставка ФРС Сентябрь 2018
27.09.2018 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Август 2018
27.09.2018 11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Август 2018
27.09.2018 11:00 Изменение цен производителей в Италии Август 2018
27.09.2018 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Сентябрь 2018
27.09.2018 12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Сентябрь 2018
27.09.2018 15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Сентябрь 2018
27.09.2018 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 16 по 22 сентября
27.09.2018 15:30 Изменение ВВП США II квартал 2018
27.09.2018 15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Август 2018
27.09.2018 15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Август 2018
27.09.2018 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 09 по 15 сентября
28.09.2018 09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Сентябрь 2018
28.09.2018 09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Август 2018
28.09.2018 09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Сентябрь 2018
28.09.2018 09:45 Цены производителей во Франции Август 2018
28.09.2018 10:55 Данные о безработице в Германии Сентябрь 2018
28.09.2018 11:30 Изменение ВВП Великобритании II квартал 2018
28.09.2018 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Сентябрь 2018
28.09.2018 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Сентябрь 2018
28.09.2018 15:30 Изменение расходов и доходов населения США Август 2018
28.09.2018 15:30 Месячное изменение ВВП Канады Июль 2018
28.09.2018 15:30 Цены производителей в Канаде Август 2018
28.09.2018 16:45 Индекс производственной активности Чикаго Сентябрь 2018
28.09.2018 17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Сентябрь 2018
29.09.2018 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Сентябрь 2018

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